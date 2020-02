Coronavirus, la lettera di quattro governatori del Nord: «Vanno isolati anche gli alunni che provengono dalla Cina» (Di lunedì 3 febbraio 2020) I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento come misura di prevenzione per il Coronavirus previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. «Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tantomeno di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all’ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso», dice il Presidente del Veneto, Luca Zaia. Proprio oggi la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina ha invitato a «non creare inutili allarmismi», confermando quanto il governo si fosse mosso immediatamente per mettere in pratica le misure di prevenzione anche nelle scuole. «Non ci sono motivi per escludere gli alunni dalla scuola. Nella circolare abbiamo ... open.online

terminologia : @jacopogiliberto @gloquenzi se avete abbonamento a uno dei servizi potreste provare a fare un confronto tra questi… - ClaudioTrabona : I governatori di Veneto, Lombardia, FVG e Trentino A. Adige hanno scritto una lettera comune al Ministero della San… - ilgiornaledv : Lettera da un lettore: “Per colpa del Coronavirus ci sono più razzisti”... -