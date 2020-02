Coronavirus, la Farnesina: “Ecco come stanno gli italiani da Wuhan” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus, ecco come stanno gli italiani provenienti da Wuhan. Ne parla Stefano Verrecchia, capo dell’unità di crisi della Farnesina. Coronavirus, gli italiani arrivati da Wuhan stanno bene. Lo assicura la Farnesina attraverso il suo capo dell’unità di crisi, Stefano Verrecchia. “Sono stanchi, ma stanno bene e sono tutti sollevati”, ha assicurato il referente alla stampa. … L'articolo Coronavirus, la Farnesina: “Ecco come stanno gli italiani da Wuhan” proviene da www.inews24.it. inews24

