Coronavirus, italiano torna dalla Cina e si mette in quarantena da solo: «In aeroporto nessun controllo» (Di lunedì 3 febbraio 2020) È una denuncia importante quella di Marco Andreozzi: un ingegnere italiano, di Camaiore, tornato dalla Cina senza ricevere – in aeroporto – alcun controllo per l’accertamento di eventuale contagio da Coronavirus. E così, per prudenza, l’uomo – che vive in Cina per lavoro – si è messo in quarantena da solo. La diffusione del virus, che ha mietuto in breve tempo 361 vittime superando i morti della Sars, ha spinto l’ingegnere a tornare in Italia, dove – ha ammesso – si sarebbe aspettato controlli maggiori in aeroporto. Coronavirus, italiano in quarantena ‘spontanea’: «Mia moglie mi porta il cibo negli orari concordati» Nessuna visita o controllo in aeroporto per verificare un’ipotetica presenza di Coronavirus, per cui – per paura di poter contagiare le persone che gli stanno intorno – l’uomo ha scelto di mettersi in quarantena da sé nella sua stessa casa. Lo riporta La ... urbanpost

