Coronavirus, italiani rientrano da Wuhan. Al via il ponte aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Coronavirus continua a far paura e così gli italiani rientrano da Wuhan in un clima di preoccupazione. Allo stesso tempo inizia anche il ponte aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi che si trovano nel nostro Paese. Nelle prime ore di oggi è arrivato, presso l’aeroporto di Fiumicino, il primo volo della China Airlines. Angelo Borrelli, il commissario straordinario nominato per gestire l’emergenza relativa al Coronavirus, nella giornata di ieri aveva annunciato le operazioni che riguardano il ponte aereo per gli spostamenti sia da che per la Cina. Il rimpatrio degli italiani da Wuhan Nella nottata è partito l’aereo che trasporta i 57 italiani che devono essere rimpatriati da Wuhan. Questa città, lo ricordiamo, è il focolaio del Coronavirus, che sta preoccupando tutto il mondo. In mattinata dunque i nostri connazionali arriveranno e le condizioni di ... ultimenotizieflash

riotta : II #coronavirus sta svelando cosa stanno diventando tanti fra noi italiani più di ogni cosa: cupi, solipsisti, ignoranti, spaventati. - ItalianAirForce : #Coronavirus: aeroporto Pratica di Mare tutto pronto per accogliere italiani di rientro da Wuhan con KC-767A… - ItaliaViva : All'ospedale Spallanzani ricercatori italiani hanno isolato il #coronavirus. Una notizia molto bella che dimostra c… -