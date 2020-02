Coronavirus Italia, in giornata è previsto il rientro dei connazionali da Wuhan. La denuncia di un italiano: “Sono tornato dalla Cina e nessuno mi ha controllato” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus Italia, le ultime notizie sul virus proveniente dalla Cina e arrivato anche nel nostro Paese Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Mentre in Cina aumenta il numero dei morti e dei contagi a causa del Coronavirus, in Italia sono ancora 2 i casi accertati di persone infette dal virus proveniente dalla Cina. Si tratta di due turisti cinesi, provenienti da Wuhan, che attualmente sono ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma e la cui condizioni sono definite “discrete”. Intanto, nella giornata di lunedì 3 febbraio è previsto il rientro dei connazionali che vivono a Wuhan e che hanno chiesto di rientrare in Italia per paura di contrarre il nuovo Coronavirus. Una volta atterrati, gli Italiani vivranno in una sorta di quarantena forzata all’interno della città militare della Cecchignola, a Roma, per i prossimi 14 giorni. Coronavirus Italia, le ultime ... tpi

lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - GiuseppeConteIT : Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo dell… - Agenzia_Italia : ?? = BREAKING NEWS =I medici dello #Spallanzani hanno isolato il #coronavirus -