Coronavirus, iniziato il ponte aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi. Gli italiani in arrivo da Wuhan (Di lunedì 3 febbraio 2020) È il giorno delle partenze e degli arrivi in un clima che sembra quasi da guerra. È atterrato poco dopo le 6 all’aeroporto di Fiumicino, proveniente da Taipei, il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi. L’annuncio dell’avvio, a partire da oggi, del ponte aereo da e per la Cina, era stato dato ieri dal Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli. Intanto l’aereo con 57 degli italiani bloccati a Wuhan è partito in piena notte, con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, ed è atteso in patria in mattinata. Secondo quanto riferito da diversi connazionali rimasti nella città focolaio dell’epidemia, oltre agli italiani c’è stata la partenza di altri stranieri in fase di evacuazione. Poche ore dopo, le Borse cinesi sono crollate alla prova dei mercati dopo la lunga pausa del ... ilfattoquotidiano

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, iniziato il ponte aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi. Gli italiani in arrivo da Wuhan https://t.co… - fattoquotidiano : Coronavirus, iniziato il ponte aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi. Gli italiani in arrivo da Wuhan -