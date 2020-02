Coronavirus, in quarantena i 56 italiani arrivati da Wuhan. E 4 regioni chiedono «l'isolamento» anche per gli alunni che rientrano dalla Cina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Arrivato poco dopo le 10 a Pratica di Mare il Boeing 767 dell’Aeronautica con i 56 connazionali rimasti a Wuhan: un 57esimo con la febbre non è stato imbarcato. I morti sono 362. Appello di Pechino: «Urgente bisogno di maschere, tute e occhiali protettivi» corriere

