Coronavirus, in Lombardia 33 pazienti visitati e nessun caso di contagio: “Controlli tutti negativi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) nessun contagio da Coronavirus in Lombardia. Sono tutti negativi i 33 pazienti sottoposti nei giorni scorsi ai test per i casi sospetti. Si conferma anche dopo il weekend il bilancio tranquillizzante tracciato dal governatore Attilio Fontana e dall'assessore al Welfare Giulio Gallera già nel pomeriggio. fanpage

