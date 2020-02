Coronavirus, il Vaticano aiuta la Cina: ecco come (Di lunedì 3 febbraio 2020) Allarme Coronavirus, anche il Vaticano ora aiuta la Cina. Splendida iniziativa dalla Santa Sede per far fronte all’emergenza mondiale. Coronavirus, anche il Vaticano è sceso in campo per far fronte all’emergenza mondiale. come infatti riferisce il Global Times, tabloid del Quotidiano del Popolo, la Santa Sede ha inviato 600-700 mila mascherine in Cina per aiutare … L'articolo Coronavirus, il Vaticano aiuta la Cina: ecco come proviene da www.inews24.it. inews24

