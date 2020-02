Coronavirus - Il punto della situazione e i possibili effetti sul settore auto (Di lunedì 3 febbraio 2020) L'epidemia del Coronavirus in Cina inizia a produrre i primi effetti tangibili sulleconomia cinese in generale e sul settore automobilistico in particolare. Nel primo giorno di ritorno alle attività lavorative dopo le lunghe vacanze legate alla festività del Capodanno lunare, la situazione non sembra per nulla migliorare rispetto a quanto già delineato pochi giorni fa. I nuovi dati. Mentre la ricerca scientifica di tutto il mondo sta producendo il massimo sforzo possibile (a Roma, per esempio, l'istituto Spallanzani è riuscito a isolare il virus rafforzando le probabilità di individuare un vaccino), dalla Cina arrivano dati allarmanti. Finora, secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale cinese, sono stati accertati 361 morti, dodici in più dei 349 decessi determinati dalla Sars tra il 2002 e il 2003. Le persone contagiate sono 17.205, oltre il triplo rispetto ai 5.327 ... quattroruote

F_DUva : Isolato il #coronavirus in #Italia. È un grande passo avanti per la messa a punto delle cure. Grazie alla squadra d… - Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 dritto al punto: il #proporzionale come il #coronavirus - crocerossa : Per rispondere alle tante domande sul #coronavirus che stanno arrivando al nostro servizio #CriPerLePersone attivo… -