Coronavirus, il podcast della Croce Rossa Italiana che “smonta” le fake news online sul contagio e sulle soluzioni per difendersi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nessun rischio nel frequentare persone di origini cinesi, né nel mangiare cibo orientale, ma solo, nell’avvicinarsi “a persone che hanno viaggiato in quelle zone, a prescindere dalla nazionalità”. E poi, ancora, “assumere paracetamolo in via preventiva”, come si legge online, “non è la soluzione”, ma anzi, “preso in dosi eccessive mette a rischio la salute delle persone”. Sono i consigli della Croce Rossa Italiana che in un podcast “smonta” le fake news che negli ultimi giorni hanno fatto il giro del mondo sul tema Coronavirus. Tra queste anche la convinzione che siano gli stessi migranti, quelli che affrontano il viaggio dall’Africa per raggiungere le coste italiane, siano portatori del virus che si è sviluppato in Cina. L'articolo Coronavirus, il podcast della Croce Rossa Italiana che “smonta” le fake ... ilfattoquotidiano

