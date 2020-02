Coronavirus, il numero di morti sale a 361, superato il bilancio della Sars (Di lunedì 3 febbraio 2020) Continua ad acuirsi il bilancio delle vittime del Coronavirus in Cina: i decessi sono saliti a 361, numero superiore a quello dei morte per la Sars. Nelle scorse ore è atterrato in Italia l’aereo che trasportava gli italiani rimasti bloccati a Wuhan dopo l’esplosione dell’epidemia di Coronavirus. I 56 connazionali sono stati riportati nel nostro … L'articolo Coronavirus, il numero di morti sale a 361, superato il bilancio della Sars è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

