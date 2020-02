Coronavirus, il Nord si blinda: "Isolare bimbi tornati dalla Cina" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabio Franchini Veneto, Lombardia, Trentino e Friuli scrivono al Ministero della Sanità: isolamento anche per gli alunni che vanno a scuola Il Nord fa fronte comunque contro l'emergenza sanitaria del Coronavirus. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 febbraio, i governatori Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Arno Kompatscher – rispettivamente presidenti del Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia a Trentino Alto Adige – hanno firmato congiuntamente una lettera all'indirizzo del ministero della Sanità per chiedere che il periodo-ponte di isolamento per le persone che tornano dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole delle quattro regioni del Settentrione. Ne ha dato notizia il leghista Zaia, precisando che "non c'è la volontà di ghettizzare nessuno, ma di dare una risposta alle tante famiglie preoccupate che hanno i loro figli che ... ilgiornale

