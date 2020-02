Coronavirus: il figlio di Fabio Testi in Cina, gli autori del Grande Fratello Vip lo chiamano preoccupati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il figlio di Fabio Testi è in Cina e secondo il portale del paparazzo Alan Fiordelmondo sarebbe “bloccato” nel paese orientale ed impossibilitato a tornare. “Attualmente Fabio Testi è al Grande Fratello Vip e non può sapere quindi che suo figlio Fabio Testi jr si troverebbe attualmente rinchiuso in Cina, dove gestisce delle attività con altri italiani, e che pare non possa lasciare il paese asiatico proprio a causa del Coronavirus”. Una dichiarazione che ha allarmato gli autori del Grande Fratello Vip che si sarebbero così messi subito in contatto con Fabio Testi Junior, figlio dell’attore. A raccontare l’aneddoto è stato il sito FanPage che ha svelato che il figlio di Fabio Testi non sarebbe “bloccato” in Cina, ma tutt’altro. “Fabio Junior vive a Shanghai da anni ed è sereno, non ha provato a rientrare in Italia e non è rimasto ... bitchyf

nicola_pinna : Ho fatto il giro di Milano con Roberto: figlio di cinesi, nato in Italia. In strada e al bar c'è chi si allontana,… - SkyTG24 : 'Ristorante cinese? Stasera fortunatamente ceno con mio figlio a casa con un piatto di pastasciutta quindi il probl… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, padre messo in quarantena: figlio 17enne disabile solo in casa muore #coronavirus… -