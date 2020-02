Coronavirus, i governatori leghisti: «Isolare alunni dalla Cina». È polemica. Conte allo Spallanzani. 425 morti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mettere in isolamento i bambini e i ragazzi che rientrino dalla Cina, per i rischi legati al Coronavirus. Lo chiedono al ministro della Sanità quattro governatori leghisti, il presidente del... ilmessaggero

serenel14278447 : Coronavirus, i governatori leghisti del Nord: “Gli alunni che tornano dalla Cina non devono rientrare… - serenel14278447 : Coronavirus, prima notte in caserma «Adesso siamo veramente al sicuro» - PMurroccu : RT @ArturoP66023286: Coronavirus, i governatori leghisti: 'Non tornino a scuola per due settimane gli alunni che tornano dalla Cina' https:… -