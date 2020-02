Coronavirus | i 5 film sui peggiori virus letali (Di lunedì 3 febbraio 2020) In questi giorni di puro terrore a causa del Coronavirus che ha colpito diversi Paesi del mondo quale migliore occasione per far crescere un altro po’ di ansia, ricordando 5 film che trattano di un virus letale? Il momento storico nel quale stiamo vivendo, oltre a essere dilaniato da notizie preoccupanti riguardanti il clima, la … L'articolo Coronavirus i 5 film sui peggiori virus letali proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

stanzaselvaggia : Purgatori presenta il film “Virus letale”: un virus che uccide in 72 ore per lui è SIMILE al coronavirus e “è cur… - Carlodecandia1 : #coronavirus #televisione #virus se osservate i vari programmi tv, noterete che molte emittenti danno i film… - Melaion : RT @stanzaselvaggia: Purgatori presenta il film “Virus letale”: un virus che uccide in 72 ore per lui è SIMILE al coronavirus e “è curios… -