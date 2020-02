Coronavirus | gli italiani rientrano da Wuhan | in 77 sul Boeing in arrivo a Roma Le

Coronavirus - partito il volo di rimpatrio degli italiani bloccati a Wuhan : Nella mattinata di domenica 2 febbraio è decollato da Pratica di Mare il volo di ritorno degli italiani bloccati a Wuhan, in Cina, a causa del Coronavirus. L’arrivo in Italia è previsto, come annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per lunedì 3 febbraio. Sono in totale 67 le persone che attendono di tornare in Patria dopo lo scoppio dell’epidemia nella cittadina cinese. Dieci di loro, però, hanno deciso di rimanere in ...

In Cina volano giù dai balconi cani e gatti - è partito l’allarme sugli animali da compagnia che contribuiscono a diffondere il Coronavirus : E’ bastato un allarme lanciato da Li Lanjuan, un’esperta della Commissione sanitaria (Nhc), durante un programma della tv statale Cctv che ha detto: «Se gli animali domestici entrano in contatto con i pazienti sospettati di contagio, dovrebbero essere messi in quarantena» che si è diffusa la psicosi degli animali da compagnia. L’esperta ha sostenuto che il contagio del coronavirus di Wuhan può «avvenire tra mammiferi. In questa ...

Coronavirus - 361 morti. Crollano le borse cinesi. Oggi atterrano gli italiani : uno rimasto a terra - aveva la febbre : Le vittime del virus di Wuhan superano i 349 della Sars. I 17.205 contagi accertati triplicano quelli dell'epidemia 2003. Esperti Usa: "Il rischio è una pandemia"

Coronavirus - Borrelli a Sky TG24 : Termoscanner in tutti gli aeroporti : Alla luce della situazione del Coronavirus cinese, “l’obiettivo è che tutti gli aeroporti del nostro Paese dispongano di strumenti” come i Termoscanner. A dirlo, ai microfoni di Sky TG24, è il Commissario straordinario Angelo Borrelli, che oggi ha effettuato un sopralluogo all'aeroporto di Fiumicino, e che sull’organizzazione dello scalo romano ha aggiunto: “Devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro e da domani partiranno i controlli ...

Coronavirus : cinese infetta dal virus migliora | scoperta la cura : ecco cosa succede : La notizia è stata resa nota dal ministero della Salute thailandese. Una donna cinese infetta dal virus ha visto migliorare le sue condizioni con un mixer di medicinali anti virali. Occorre tenere ancora i piedi ben piantati per terra, ma le notizie che arrivano dalla Thailandia fanno sperare il mondo intero. Una donna cinese infetta […] L'articolo Coronavirus: cinese infetta dal virus migliora | scoperta la cura: ecco cosa succede ...

Coronavirus - domani rientrano gli italiani da Wuhan : la procedura : Coronavirus, è atteso per domani il rientro degli italiani da Wuhan. Lo Stato ha protocollato una procedura precisa e particolare per tutte le tutele del caso. Di seguito i dettagli. Coronavirus: gli italiani attualmente a Wuhan, città dove ha avuto origine il tutto, rientreranno domani in patria. Malgrado il blocco da e per la Cina imposto […] L'articolo Coronavirus, domani rientrano gli italiani da Wuhan: la procedura proviene da ...

Il delirio da Coronavirus dilaga : dagli USA arriva la ‘cura miracolosa’ degli anti-vaccinisti a base di candeggina : Nel momento in cui scriviamo i casi confermati di coronavirus nel mondo sono 14.628, per un totale di 305 morti, ma anche molti pazienti guariti. E chissà quanti hanno contratto il virus ma non hanno manifestato sintomi preoccupanti, se non quelli di una quasi ordinaria influenza. L’epidemia è seria, non di certo da sottovalutare, ma l’allarmismo che si è venuto a creare intorno al virus partito dalla Cina e diffusosi in altri ...

Gli effetti del Coronavirus sulla benzina : cambia il costo del carburante : Il prezzo della benzina al litro scenderà da 0,5 a 0,7 centesimi al litro. I Paesi membri dell’Opec potrebbero anticipare di un mese l’incontro di inizio marzo. Ulteriori effetti negativi, quelli che il Coronavirus sembra portare nell’economia di stampo mondiale. Si parla infatti di un netto calo del costo della benzina al litro, rispetto alle […] L'articolo Gli effetti del Coronavirus sulla benzina: cambia il costo del ...

Gli allarmismi mediatici sul Coronavirus coprono le croniche emergenze sanitarie : Gran brutte pagine stanno scrivendo i media sulla nuova Pandemia del coronavirus cinese. Nonostante la diffusione dei dati da parte di una riluttante Cina, che comunque pressata dall’OMS e da altre organizzazioni mondiali è corsa ai ripari, i media hanno dato il peggio di loro stessi in disinformazione, carenza di conoscenze scientifiche e storiche, allarmismo e a volte in un vero e proprio razzismo anticinese. Come vaccino alla ...

Riccardo Fogli - gaffe sul Coronavirus da Simona Ventura : “Hai la febbre? Non è che…” : In un clima teso come quello generato dall’epidemia cinese di Coronavirus, l’umorismo nero che Riccardo Fogli ha sfoggiato nella recentissima edizione del talk Settimana Ventura non ha certo trovato l’entusiasmo che l’ospite di aspettava. Nel salotto presentato da Simona Ventura, il musicista ex Isola dei Famosi, recentemente rilanciatosi nel mondo televisivo proprio grazie al successo del reality, ha dato il meglio di ...

Coronavirus - il punto delle 13 : isolato il virus a Roma - sale il bilancio in Cina - tornano gli italiani : La notizia più importante, a livello scientifico, arriva dall’ospedale Spallanzani di Roma dove è stato isolato il virus. Ad annunciarlo è il ministro Speranza in una conferenza stampa sul Coronavirus. «È un passo fondamentale – spiegano i ricercatori – che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi». Una notizia, assicura Speranza, dalla rilevanza internazionale e di cui beneficerà l’intera ...

Gli angeli della ricerca - le due scienziate italiane che hanno isolato per prime il Coronavirus : «Abbiamo lavorato per cinque ore al giorno nel laboratorio ad alta protezione, usando tute, mascherine e precauzioni, ci siamo coccolati il virus, perché mica è semplice....

Coronavirus - partito l’aereo per il rimpatrio degli italiani : a bordo anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri : Al via il piano di rientro per i 60 italiani rimasti a Wuhan, la città cinese da cui è partita l’epidemia di Coronavirus: l’aereo dell’aeronautica militare è partito questa mattina intorno alle 6 da Pratica di Mare, in provincia di Roma e atterrerà nel tardo pomeriggionella città cinese. Sull’aereo, attrezzato anche per eventuali emergenze, ci sono 16 persone: oltre ai 10 membri dell’equipaggio, un team sanitario composto ...

Coronavirus - tutti gli errori dei primi giorni che hanno permesso il contagio : Coronavirus, tutti gli errori dei primi giorni che hanno permesso il contagio Nella gestione dell’emergenza Coronavirus molti sono stati gli errori. Il primo caso di “malattia polmonare misteriosa” a Wuhan è stato registrato ufficialmente l’8 dicembre. Altri malati, una decina pare, nel giro di una settimana. E tutti erano passati dal mercato del pesce e della carne selvatica. Ma solo a fine dicembre a Pechino sono stati ...