Coronavirus, gli effetti economici sulla Cina: crollo della Borsa di Shanghai, ferme attività che fanno l’80 per cento del Pil (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Cina deve fare i conti gli effetti del virus di Wuhan: ritmi di lavoro bassissimi, molte attività chiuse. Nel frattempo, tonfo delle borse. PECHINO – La Cina è sempre più piegata dal Coronavirus. I casi di contagio registrati sono oltre 17 mila (il triplo della Sars, ndr) e i morti sono saliti a 361. Cina, economia ferma Nel frattempo, al fine di evitare il diffondersi del contagio, in almeno 24 tra province e municipalità cinesi, come Shanghai, Chongqing e il Guandong, la ripresa delle attività economiche e produttive è stata rinviata a non prima del 10 febbraio. Si tratta di aree che nel 2019 hanno pesato per oltre l’80% in termini di contributo al Pil della Cina e per il 90% all’export. L’Hubei, cuore dell’epidemia, non ripartirà prima del 14 febbraio, sempre che non si richieda una “appropriata estensione” del periodo di ... newsmondo

