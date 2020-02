Coronavirus: età dei pazienti, fattori di rischio, sintomi e evoluzione della patologia. Tutti i dati in uno studio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla Cina e sul nuovo Coronavirus, che ormai da settimane sta monopolizzando l’attenzione dei media anche in conseguenza alla sua enorme diffusione e alla mancanza, per il momento, di una vera e propria cura specifica o di un vaccino. Dalle ultime stime si contano 361 morti e 17.205 contagi complessivi, con 21.558 casi sospetti e 475 guarigioni. Un dato preoccupante se si tiene conto della vastissima diffusione, ma che non deve allarmare perché la percentuale dei morti è del 2.09%. E intanto la scienza continua a fare squadra in questa grande battaglia globale: il Coronavirus è stato isolato ieri all’Istituto Spallanzani, primo in Europa a riuscire nell’imprese oltretutto in un tempo record, solo 48 ore. Il virus era comunque già stato isolato in Cina e in Australia. Dallo Spallanzani è stata poi ricostruita la sequenza ... meteoweb.eu

