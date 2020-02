Coronavirus: è iniziato il rimpatrio degli italiani (Di lunedì 3 febbraio 2020) E’ atterrato questa mattina alle 6 all’aeroporto di Fiumicino il primo volo della China Airlines per il rimpatrio dei turisti cinesi. Tra poco tocca agli italiani. aereo militare (foto pixabay) Atteso infatti per le 10 circa il volo militare, messo a disposizione dal Ministero della Difesa, che rimpatria 57 degli italiani bloccati a Wuhan, a causa della quarantena decisa per contenere l’epidemia del Coronavirus. Gli italiani resteranno ancora due settimane in isolamento alla Cecchignola, cittadella militare a sud di Roma. Un italiano è rimasto a terra in Cina perché aveva qualche linea di febbre: secondo i protocolli dovrà ricorrere alle cure dei medici locali. L’aereo è partito, a quanto si apprende, poco prima delle 5 del mattino locali, le 22 di ieri, con un leggero ritardo. L’annuncio dell’avvio, a partire da oggi, del ... chenews

