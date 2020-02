Coronavirus, Donadoni: "Torneremo in Cina quando avremo garanzie" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le parole del tecnico dello Shenzen in ritiro a Girona: "I calciatori sono un po' in ansia, parlano in continuazione con i familiari". foxsports

sscalcionapoli1 : Donadoni: “Coronavirus? Eravamo lì sino a pochi giorni fa, non c’è urgenza di rientrare” - LucaGiord74 : RT @GoalItalia: Donadoni è bloccato in Spagna: non può ancora tornare in Cina per il #coronavirus ?? - GoalItalia : Donadoni è bloccato in Spagna: non può ancora tornare in Cina per il #coronavirus ?? -