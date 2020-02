Coronavirus, crollano le Borse cinesi: mai così male dal 2007. La Banca centrale decide una maxi iniezione di liquidità (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Coronavirus ha iniziato a colpire anche l’economia cinese. Al ritorno agli scambi dopo il lungo Capodanno lunare, le Borse del Dragone sono affondate: l’indice composito di Shanghai è crollato del 7,72%, mentre quello di Shenzhen ha segnato un tonfo dell’8,41%. Nel frattempo la Banca centrale ha iniziato a mettere in campo le misure a sostegno della liquidità dei mercati e di supporto all’economia annunciate nel fine settimana. Inoltre, le 24 province che rappresentano l’80% del Pil e il 90% delle esportazioni del Paese, come Shanghai, Chongqing e il Guandong, hanno rinviato la ripresa delle attività economiche e produttive a non prima del 10 febbraio per i timori di contagio. L’Hubei, cuore dell’epidemia, non ripartirà prima del 14 febbraio, sempre che non si richieda una “appropriata estensione” del periodo di ferie, ha scritto venerdì il ... ilfattoquotidiano

repubblica : Coronavirus, 361 morti. Crollano le borse cinesi. Oggi atterrano gli italiani: uno rimasto a terra, aveva la febbre… - sole24ore : Coronavirus: crollano le Borse cinesi. Calo record dal 2015 - TgLa7 : Borsa: crollano Shanghai (-7,72%) e Shenzhen (-8,41%). Effetto coronavirus, tonfo in chiusura su timori epidemia -