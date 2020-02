Coronavirus, Croce rossa cinese sotto accusa: mascherine non distribuite (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus, Croce rossa cinese sotto accusa: mascherine non distribuite e fondi assistenziali non spesi per la popolazione La Croce rossa di Wuhan e la Croce rossa della provincia di Hubei, sono finite sotto accusa per il mancato arrivo di donazioni per forniture mediche. Da tutta la Cina sono state inviate cospicue somme di denaro per … L'articolo Coronavirus, Croce rossa cinese sotto accusa: mascherine non distribuite proviene da www.inews24.it. inews24

giyolopolo : RT @YixingItaly: 200202 - INFO Yixing, tramite lo Studio, ha donato 100.000 rmb (circa 13.000 euro) alla croce rossa di Wuhan per aiutarli… - giulsw_u : RT @YixingItaly: 200202 - INFO Yixing, tramite lo Studio, ha donato 100.000 rmb (circa 13.000 euro) alla croce rossa di Wuhan per aiutarli… - Hanxing0 : RT @YixingItaly: 200202 - INFO Yixing, tramite lo Studio, ha donato 100.000 rmb (circa 13.000 euro) alla croce rossa di Wuhan per aiutarli… -