Coronavirus | cosa cambia con l’isolamento

Che cosa significa infodemia - la malattia che secondo l’Oms fa più male del Coronavirus : secondo l'Oms il problema generato dal Coronavirus è l'infodemia, parola che indica "quell'abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno." Contro le fake news da oggi l'organizzazione mondiale della Sanità diramerà solo "informazioni basate sull'evidenza."Continua a leggere

Coronavirus - realmente a cosa ci troviamo di fronte? : In questi giorni abbiamo letto e assistito a di tutto sul tema del Coronavirus, informazioni di vario genere, da quelle veritiere di tono più pacato, fino alle grida di allarme rosso, fino anche le bufale vere e proprie di ogni tipo, si sono incessantemente moltiplicate in ogni dove. di Luca Cellini Roma Termini (Foto di Giacomo Andreoli) In questi giorni abbiamo persino assistito ad episodi dove dei cinesi venivano sgridati per esser venuti in ...

Che cosa succede ora che il Coronavirus è stato isolato : "L'isolamento del virus è un passaggio importantissimo per poter avere a disposizione gli strumenti per valutare nuovi farmaci, identificare rapidamente gli antigeni virali e quindi mettere appunto vaccini, capire meglio la trasmissione del virus la sua resistenza all'ambiente esterno". Lo ha detto all'AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, commentando il risultato ...

Giorgia Meloni sul Coronavirus “Ci dicano tutta la verità - si tratta di influenza aggressiva o di qualcosa più importante?” : Iniziano a trapelare numeri sempre più preoccupanti sul Coronavirus. Al momento, nelle zone colpite in Cina, sono 12 mila le persone che hanno contratto il virus e i morti sono 259. Ma potrebbero essere, secondo alcune fonti, molti di più. Intanto c’è da registrare il primo morto per Coronavirus avvenuto fuori dalla Cina in Thailandia. In Italia, intanto i 13 casi sospetti sono risultati essere tutti negativi. I dirigenti ...