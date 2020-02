Coronavirus, comincia l’isolamento degli italiani da Wuhan: «Stanno tutti bene». In Cina rimasto un 17enne con febbre (Di lunedì 3 febbraio 2020) I due pullman dell’esercito con a bordo gli italiani rientrati dalla Cina sono entrati all’interno della città Militare della Cecchignola a Roma. Il gruppo sarà tenuto in isolamento nella struttura per almeno 15 giorni, assistito e monitorato dall’equipe medica dello Spallanzani. Il capo dell’Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, ha inoltre assicurato che gli italiani atterrati dalla Cina «per il momento Stanno tutti bene». «Devono ancora terminare i controlli sanitari e avranno tutta l’assistenza necessaria ma per il momento non ci sono problemi», ha detto Verrecchia , facendo il punto con i cronisti all’aeroporto di Pratica di mare dopo l’arrivo dei 56 italiani da Wuhan. In queste settimane in Cina, gli italiani «hanno avuto molta pressione- ha aggiunto- ma mi pare che non siano provati. C’è solo la stanchezza del ... open.online

