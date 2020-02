Coronavirus come la spagnola, ma non così cattivo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Coronavirus è come l'influenza spagnola, per il grado di letalità finora piuttosto basso, ma è sconosciuto al nostro sistema immunitario perché ha appena fatto il "salto di specie", dall'animale all'uomo, e quindi è più pericoloso di altri virus. Ad affermarlo è Pasquale Ferrante, virologo e direttore scientifico dell'Istituto clinico Città Studi Milano (Iccs). "Dove si colloca il Coronavirus? Sembrerebbe non avere un'elevata letalità, dicono un po' tutti gli esperti italiani e stranieri. La letalità è il numero di soggetti che muore sul totale dei soggetti ammalati, nel Coronavirus la letalità è del 2-3%", ha spiegato."Chiaramente una letalità di questo tipo può non sembrare preoccupante, dipenderà da quante persone si infettano, perché se si infettano milioni di persone possiamo avere questo tipo di problema. Piuttosto paragonerei questo Coronavirus alla famosa spagnola, ... ilfogliettone

