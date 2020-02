Coronavirus, chi sono le 3 dottoresse italiane che hanno isolato il virus (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Il risultato ottenuto è il frutto del lavoro di squadra, della competenza e della passione dei virologi di questo Istituto, da anni in prima linea in tutte le emergenze sanitarie nel nostro Paese“, si legge sul sito dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e si tratta un equipe rosa. Tre donne, 3 dottoresse italiane che in meno di 48 ore sono riuscite ad isolare il nuovo Coronavirus per prime in Europa. Il team femminile che ha isolato il Coronavirus: Maria Rosaria Capobianchi sono state le notti insonni di 3 dottoresse italiane, trascorse dietro alle lenti del microscopio, a permettere l’isolamento del Coronavirus, il primo caso in Europa. Un team variegato, composta da dottoresse italiane con pregresse esperienze alle spalle. L’isolamento del nuovo Coronavirus è stato infatti possibile grazie alla competenza della Direttrice del laboratorio di Virologia ... thesocialpost

