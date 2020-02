Coronavirus, chi è l’italiano bloccato in Cina con la febbre (Di lunedì 3 febbraio 2020) Come annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, è atterrato nella mattinata di lunedì 3 febbraio il volo che ha riportato in patria 67 connazionali che si trovavano a Wuhan, focolaio dell’epidemia. Dieci italiani hanno deciso volontariamente di restare in Cina, mentre un altro italiano non è stato imbarcato ed è stato bloccato poiché presentava qualche linea di febbre che fanno temere un caso di Coronavirus. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, che si trovava in Cina per motivi di studio. Il capo dell’Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Varrecchia, ha dichiarato che il giovane: “Ha fatto il test e domani dovremmo avere il risultato. La sua situazione è abbastanza calma, è curato da due signore italiane in un appartamento dell’ambasciata che è costantemente in contatto con lui”. Coronavirus, chi è l’italiano bloccato in Cina Il ragazzo italiano che ... notizie

