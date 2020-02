Coronavirus, cani e gatti a rischio strage in Cina: gettati dalle finestre e abbandonati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Coronavirus sta mettendo in pericolo anche gli animali domestici. In Cina cani e gatti sono a rischio strage perché molti esemplari sarebbero stati a contatto con le persone contagiate. «Dovrebbero essere messi in quarantena», spiega Li Lanjuan, esperta della Commissione sanitaria (Nhc), durante un programma della tv statale Cctv. Il contagio non risparmierebbe gli altri mammiferi e quindi l’invito è ad aumentare i controlli sugli amici a quattro zampe. La psicosi, tuttavia, potrebbe portare addirittura a sbarazzarsene. «Se i tuoi cani corrono fuori e vengono a contatto con l’epidemia o le persone infette dal virus, anche i tuoi animali domestici devono essere messi in quarantena. Perché l’epidemia si diffonde tra i mammiferi, quindi dovremmo prendere precauzioni anche contro altri mammiferi», ha aggiunto. Parole che sono state travisate dalle stesse ... newscronaca.myblog

