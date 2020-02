Coronavirus, cancellato il GP elettrico di Cina. A rischio anche la Formula 1 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il campionato di Formula E rinvia ufficialmente l’evento di Sanya in seguito all’epidemia che sta colpendo il Paese asiatico. Per adesso non ci sono ancora notizie sulle sorti del GP di Shanghai di Formula 1 previsto per il 19 aprile. fanpage

