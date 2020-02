Coronavirus, calcio fermo, Donadoni: “In Cina quando si avranno nuove garanzie” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roberto Donandoni, ex ct della nazionale italiana dallo scorso 30 luglio allena la squadra cinese dello Shenzen, con cui sta preparando il prossimo campionato, allenandosi in Europa: "I giocatori sono preoccupati per i loro cari, il clima è comunque sereno. Il Governo trasmette tranquillità ma per tornare ci vogliono garanzie chiare" fanpage

