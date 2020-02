Coronavirus, calciatrice abbandona la Cina: “Provo sollievo per me stessa, sono in pena per gli altri” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Millene Fernandes, vincitrice della classifica dei bomber del campionato femminile brasiliano 2019 con 19 reti, e con presenze nella Selecao, è riuscita a lasciare la Cina e in particolare la città di Wuhan, dove si trovava dal 17 gennaio scorso per firmare, e poi giocare, per la squadra locale del Xinjiyuan. Tutto si era poi bloccato per via dell’epidemia del Coronavirus, e la ragazza era rimasta ‘prigioniera’ nel suo appartamento, da dove non usciva da una deCina di giorni. Aveva quindi rivolto un appello al governo brasiliano affinché la facesse tornare in patria, ma le era stato risposto che ancora non era stato possibile organizzare un volo di rientro per lei ed altri connazionali che si trovano in Cina. Sam Bartram, la solitudine dei numeri uno. Il portiere che si perse nella nebbia e giocò durante le sue nozze La situazione si è sbloccata grazie ... calcioweb.eu

