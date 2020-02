Coronavirus | attivato il ponte aereo con la Cina | Arrivati i 56 italiani

Coronavirus, attivato il ponte aereo con la Cina<br>Arrivati i 56 italiani (Di lunedì 3 febbraio 2020) AGGIORNAMENTO 10.30 - È atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare, come da programma, l'aereo militare con i 56 italiani fatti rimpatriare dalla Cina a causa dell'emergenza da Coronavirus. Dopo i controlli medici effettuati sul posto, il gruppo di italiani è in fase di trasferimento presso il campus olimpico della città militare della Cecchignola, dove dovrà rimanere per un periodo massimo di 14 giorni, il periodo di incubazione del virus.ORE 08.40 - È previsto per le 10 di questa mattina l'arrivo all'aeroporto di Pratica di Mare, sul litorale laziale alle porte di Pomezia, del volo messo a disposizione dal Ministero della Difesa con a bordo i 56 cittadini italiani che hanno scelto di fare ritorno dalla Cina dopo l'esplosione dell'epidemia di Coronavirus.Dieci italiani hanno preferito rimanere in Cina, mentre uno cittadino italiano intenzionato a rientrare in patria è stato ... blogo

