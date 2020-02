Coronavirus, atterrato a Roma il primo aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono cominciate a Roma le operazioni per il rimpatrio dei turisti cinesi; mentre si attende nella mattinata di lunedì 3 febbraio l’arrivo del volo di ritorno degli italiani bloccati a Wuhan. Il primo aereo è atterrato intorno alle ore 6 del 3 febbraio: è un volo delle linea China Airlines, proveniente da Taipei. L’annuncio dell’avvio del ponte era stato dato dal Commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli. Coronavirus, rimpatrio turisti cinesi Alle ore 6 di lunedì 3 febbraio è atterrato a Roma il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi. Lo aveva annunciato nelle scorse giornate Angelo Borrelli, ora il ponte aereo prende il via. Alle ore 10, invece, si attende l’arrivo dei 67 italiani rimasti bloccati a Wuhan, epicentro del focolaio. Uno di loro, da quanto si apprende, non è salito ... notizie

fattoquotidiano : #Coronavirus - Storia di Domenico, atterrato a Roma dopo scalo a Vienna: “Ho chiesto uno screening, non ho fatto pr… - repubblica : Coronavirus, atterrato il primo volo di rimpatrio con 67 italiani: andranno in quarantena alla Cecchignola [aggiorn… - GenovaOn : Coronavirus, atterrato a Roma il primo aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi -