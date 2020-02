Coronavirus, allarme in Cina: “Carenza di materiale medico” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Servono equipaggiamenti medici e materiale protettivo: questo l’allarme lanciato dal ministro degli Esteri. Intanto dal Vaticano arrivano nuove scorte di mascherine. Scoppia nuovamente l’allarme in Cina per la gestione dell’epidemia del Coronavirus. Stando alle ultime notizie che arrivano dal Paese asiatico, i dati relativi alla diffusione del genoma sembrano in diminuzione. Di contro sta aumentando … L'articolo Coronavirus, allarme in Cina: “Carenza di materiale medico” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

