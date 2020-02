Coronavirus, a Torino sindaca Appendino pranza cinese: "No a tranello della paura". FOTO (Di lunedì 3 febbraio 2020) La prima cittadina è scesa in campo contro la psicosi da contagio mangiando in un ristorante di specialità cinesi. "Ci sono cautele di cui dobbiamo tenere conto", ha detto, "ma non è il caso di avere paura di chi vive nella nostra città". Iniziative simili a Milano tg24.sky

Torino - psicosi Coronavirus - ragazza fatta scendere dal bus senza motivo : “Sei cinese” : La vicenda è emersa nelle scorse ore quando altri membri della comunità cinese di Torino hanno riportato l’accaduto alla sindaca del capoluogo piemontese Chiara Appendino. La giovane donna è stata fatta scendere dall’autobus di linea su cui viaggiava da Cuneo a Torino solo perché di origine cinese.Continua a leggere

