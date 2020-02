Coronavirus: 20 pazienti negativi a test sono stati dimessi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – sono stati gia’ dimessi dallo Spallanzani di Roma 20 pazienti dopo il risultato negativo del test per la ricerca del Coronavirus. Tra questi ci sono l’uomo di nazionalita’ romena e la donna di nazionalita’ cinese residente a Frosinone. È quanto si legge nel bollettino medico dell’Istituto. L'articolo Coronavirus: 20 pazienti negativi a test sono stati dimessi proviene da RomaDailyNews. romadailynews

