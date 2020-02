Coppia cinesi ricoverati Spallanzani: condizioni stazionarie (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – Sono stazionarie le condizioni di salute della Coppia di nazionalita’ cinese risultata positiva al test del Coronavirus, che si trova attualmente ricoverata allo Spallanzani di Roma. Entrambi, marito e moglie, presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale. Cosi’ il bollettino medico dell’Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L'articolo Coppia cinesi ricoverati Spallanzani: condizioni stazionarie proviene da RomaDailyNews. romadailynews

Tg3web : ?? Sono i due turisti cinesi che alloggiavano in un albergo di via Cavour a Roma i primi casi di #coronavirus confer… - Agenzia_Ansa : Cinesi con febbre su una nave a #Civitavecchia, fermi in seimila Imbarcazione della Costa Crociere in porto, i test… - Agenzia_Ansa : #Virus, coppia di turisti cinesi in Italia da 10 giorni. E' originaria della provincia di #Wuhan #Coronavirus #ANSA -