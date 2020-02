Coppa Carnevale, il Gs Pietrelcina supera la fase provinciale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn tiepido sole invernale ha fatto da cornice al Torneo Regionale “Coppa Carnevale” organizzato dall’ASD Sportlan, che si è svolto domenica 2 febbraio nella struttura “Casa Sanniti” gestita dalla società Sanniti Five Soccer. Tre le squadre iscritte al “Girone Benevento” , tanti piccoli campioni presenti e grande affluenza di pubblico, come accade sempre nelle occasioni dove a farla da padrone sono i bambini delle scuole calcio; hanno preso parte alla manifestazione oltre ai Sanniti Five Soccer, le compagini degli Amici dello Sport e del GS Pietrelcina, a cui vanno i nostri ringraziamenti per essere stati con noi. Il torneo ha visto la vittoria per 1-0 della compagine del GS Pietrelcina che, in finale, ha avuto la meglio proprio sui piccoli padroni di casa e che dunque ha ottenuto il pass per disputare la fase finale di Paternopoli (22 febbraio) a ... anteprima24

