Conferenza stampa Pereiro: «Il Cagliari mi ha impressionato. Sul mio ruolo…»

Cagliari, la presentazione di Gaston Pereiro nella sala stampa della Sardegna Arena. Le parole del centrocampista Gaston Pereiro si è presentato come nuovo giocatore del Cagliari. Queste le parole del centrocampista uruguaiano.

Cagliari-PARMA – «L'altro giorno il Cagliari mi ha ben impressionato, tutto si è complicato solo all'ultimo istante. Sono qui per fare del mio meglio in settimana e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi».

CARATTERISTICHE – «Mi piace giocare dietro le punte come numero 10, mi piace portare palla libero in campo».

