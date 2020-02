Condò: Insigne di nuovo al centro del villaggio con Gattuso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nel salotto Sky del prepartita di Sampdoria-Napoli Condò ha parlato di Lorenzo Insigne che sembra tornato a giocare come sa e a trascinare la squadra da vero capitano «Non è un mister che con Ancelotti i rapporti non erano mai decollati, Gattuso invece ha trovato la chiave giusta per riportarlo al centro del villaggio. Questa formazione ha molto a che fare con l’amor propio, perché il mercato ha indicato una strada definita. L’80% del Napoli della prossima stagione li abbiamo già. E ci sono giocatori che, come Callejon, almeno di miracoli se ne andranno. Dico amor proprio perché quando un giocatore sa che l’anno successivo non farà parte di una squadra è tutto basato sul suo amor proprio» L'articolo Condò: Insigne di nuovo al centro del villaggio con Gattuso ilNapolista. ilnapolista

napolista : Condò: #Insigne di nuovo al centro del villaggio con #Gattuso «Non è un mistero che con #Ancelotti i rapporti non… -