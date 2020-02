Commissario Montalbano arriva nelle sale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo aver raccolto oltre un miliardo e duecento milioni gli spettatori in vent'anni su Rai1, in attesa del grande evento televisivo della primavera 2020, il Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri - che con le sue opere ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo - e interpretato da Luca Zingaretti, arriva per la prima volta al cinema per un evento straordinario in anteprima assoluta. Il nuovo attesissimo episodio della collection evento si intitola "Salvo amato, Livia mia" ed è diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti. Interpretato da Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, l'episodio arriverà al cinema solo il 24, 25, 26 febbraio. ilfogliettone

