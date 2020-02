Come una madre ascolti tv, esordio con oltre 5 milioni di telespettatori, Vanessa Incontrada resta la regina della fiction (Di lunedì 3 febbraio 2020) Come una madre ascolti tv, la fiction con Vanessa Incontrada esordisce con il 21,63% Vanessa Incontrada non delude mai e anche ieri sera la sua nuova fiction “Come una madre”, che la vede interpretare il toccante ruolo di Angela, ha fatto il boom di ascolti tv all’esordio. Le prime due puntate, infatti, hanno raggiunto il 21,63% pari a 5.116.000 telespettatori. Ennesimo record per l’attrice spagnola che si conferma la regina indiscussa della fiction italiana. Come una madre tornerà su Rai Uno con nuove due puntate il 9 febbraio, nel post Sanremo 2020. La serie tv diretta da Andrea Porporati è composta da 8 episodi ed è stata girata in Calabria e poi a Roma. Nel cast anche Simone Montedoro, Giuseppe Zeno e Sebastiano Somma. Visualizza questo post su Instagram “Come una madre”, inizialmente denominata “Angela”, è la nuova fiction con #VanessaIncontrada in onda da ... spettacoloitaliano

