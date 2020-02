Come una madre, anticipazioni seconda puntata della fiction con Vanessa Incontrada (Di lunedì 3 febbraio 2020) Vanessa Incontrada è tornata protagonista su Rai1 nei panni di Angela, una donna coraggiosa con un grave lutto nel cuore che si ritrova suo malgrado ad affrontare un lungo viaggio, nei sentimenti e non, per ritrovare quella pace interiore perduta. La seconda puntata della nuova fiction di Rai 1, Come Una madre, andrà in onda domenica 9 febbraio 2020. Una serie a metà tra road movie e favola nera, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai fiction. Dietro la macchina da presa Andrea Porporati, che firma anche soggetto e, insieme a Maria Porporati, la sceneggiatura. La storia comincia con una donna che ha perso tutto, Angela Graziani. La morte di un figlio l’ha portata alla disperazione, la sua vita le appare finita, Come la sua maternità e il suo matrimonio. Torna nella casa della sua famiglia su un’isola, per cercare un rifugio, un riparo dove nascondersi a se stessa e agli ... tvzap.kataweb

