Come l’infodemia dei media per il Coronavirus ci sta infettando tutti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dobbiamo preoccuparci più per l’epidemia di Coronavirus 2019-nCoV oppure dell’epidemia di informazioni sbagliate, fuorvianti o completamente inventate sul Coronavirus? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’esplosione dell’epidemia e la risposta delle autorità sanitarie cinesi e internazionali «è stata accompagnata da una massiccia “infodemia” – una sovra abbondanza di informazioni alcune accurate e alcune no – che rende difficile per le persone trovare fonti attendibili e credibili». L’OMS e le fake news sul Coronavirus L’OMS ritiene che al pari dell’epidemia di Coronavirus 2019-nCoV in Cina anche la cosiddetta infodemic, l’epidemia di informazioni sbagliate e scorrette, possa rappresentare un rischio per la salute pubblica. Perché in questo modo i cittadini non sanno più quali sono i comportamenti ... nextquotidiano

