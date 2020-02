Come formare i nuovi professionisti del mare: al via il progetto di educazione ambientale di Marevivo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Approda a Milazzo per una nuova edizione, il progetto Nauticinblu, percorso formativo di educazione ambientale promosso dall’associazione marevivo, con il sostegno di MSC Foundation, organizzazione no-profit nata per contribuire al miglioramento dell’ambiente e del pianeta. Coinvolti ancora una volta, insieme a tanti altri partecipanti di numerosi istituti nautici italiani, gli studenti dell’Istituto Nautico Leonardo da Vinci di Milazzo che guidati da esperti ed educatori potranno acquisire una serie d’informazioni trasversali al percorso curriculare scolastico seguito, apprendendo nozioni sulla tutela del mare e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse marine. Lavorare su modelli di economia globale in grado di sostenere la nascita di un ecosistema più sostenibile è un dovere al quale milioni di giovani hanno richiamato gli uomini più potenti del mondo e le più avanzate ... meteoweb.eu

granlombard : @October_rev1917 @Gyyno 'Molise' non vuol dire nulla, come 'Piemonte' ed 'Emilia'. Si tratta di Sannio, come detto,… - joecastle_it : @matteosalvinimi questa se non se ne va da Roma finirà per formare anche lei dalla sua spazzatura un virus letale c… - Shinraxpgdr : @fleaxpgdr -infanzia. Era l’occasione giusta di formare un vero e proprio “gruppo di amici”. Almeno questo fu cio c… -