Com’è andato il Super Bowl di Miami (Di lunedì 3 febbraio 2020) L'attesa finale del football americano si è disputata nella notte a Miami, ed è stata vinta dalla squadra che non lo vinceva da cinquant'anni ilpost

chetempochefa : 'Roma non mi piaceva più, 8 anni fa. Me ne sono andato in campagna, vicino Viterbo e lì scrivo tanto. Vita sociale… - Benji_Mascolo : Mi ha abbandonato ieri è andato a tagliarsi i capelli a milano il maledetto scappa ogni volta dalle mie grinfie di… - welikeduel : 'Fra un mese e mezzo faccio 96 anni. Sono entrato nel PCI nel 1941, nel 1959 sono stato eletto nella direzione nazi… -