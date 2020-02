Cogliate, camion rovesciato dopo l’incidente all’incrocio, 3 feriti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un violento scontro tra auto e furgone ha causato il ferimento di tre persone, con il rovesciamento del pesante camion-frigo, nel primo pomeriggio di oggi a Cogliate. l’incidente si è verificato poco prima delle 13,30 all’incrocio tra via De Gasperi e via Diaz. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il camion frigo avrebbe attraversato l’incrocio provenendo da via De Gasperi verso via San Martino, senza rispettare lo Stop. Da via Diaz proveniva la Opel Astra, diretta in via Vittorio Veneto. L’impatto è stato violentissimo, al punto da far roversciare il camion sul fianco sinistro. su Il Notiziario. ilnotiziario

