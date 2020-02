Cina, il coronavirus colpisce le Borse: in fumo 420 miliardi di dollari (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le Borse cinesi, tra Shanghai e Shenzhen, hanno mandato in fumo 420 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione a causa delle perdite innescate dal timore del coronavirus: nel primo giorno di scambi dopo la lunga pausa del Capodanno cinese, Shanghai ha perso il 7,72%, Shenzhen il’8,41%. La Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana ai minimi in tre mesi. Il Nikkei cede l’1,01% a quota 22.971,94, e una perdita di 233 punti. L’incertezza circa le conseguenze sull’economia globale si riflette sui cambi, con lo yen che va rafforzandosi sul dollaro a 108,40, e a 120,20 sull’euro. Maxi-iniezione di liquidità La Banca centrale cinese (Pboc) ha iniziato a dispiegare le misure a sostegno della liquidità dei mercati e di supporto all’economia annunciate nel fine settimana per fronteggiare le ricadute dell’epidemia di ... open.online

MinisteroSalute : #coronavirus Hai febbre, tosse secca, mal di gola o difficoltà respiratorie? Ecco cosa c'è da sapere per chi è stat… - SkyTG24 : L'ospedale di #Wuhan, in #Cina, è stato completato in 10 giorni e consegnato nei tempi previsti. Si tratta della pr… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, saliti a 14.300 i contagi in #Cina -