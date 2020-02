Chi sono le tre ricercatrici che hanno isolato il coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una grande conquista tutta al femminile per la medicina italiana, avvenuta grazie a tre scienziate: Maria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti. Chi sono le tre ricercatrici che lavorano insieme nel laboratorio di Virologia dell’istituto italiano e che per prime hanno isolato il coronavirus. coronavirus, chi sono le ricercatrici Il team rosa che ha per primo aperto la strada a un possibile vaccino per il coronavirus lavora allo Spallanzani di Roma ed è capitanato da Maria Capobianchi, 67 anni: ha una laurea in scienze biologiche ed è specializzata in microbiologia, lavora dal 2000 allo Spallanzani. Al suo fianco c’è Concetta Castilletti: 56enne di Ragusa, è responsabile della Unità dei virus emergenti, specializzata in microbiologia e virologia. La terza ricercatrice è più giovane e ancora precaria: Francesca Colavita, 30enne di Campobasso, al lavoro da 4 ... notizie

